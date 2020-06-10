“سيدتي الجميلة” في زمن الهجرات

2020/06/10 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحكي الفيلم الأميركي “سيدتي الجميلة”، المنتج عام 1964، قصة رهان بين أستاذ جامعي وصديقه المقرب، حول أثر التعليم في تغيير مصير الإنسان، إذ يتحدى الصديق قدرة الأستاذ على التأثير في حياة شابة فقيرة، مستنكراً أن…

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