“الجبهة الشامية” تعتقل 35 شخصاً في ريف “تل أبيض” شمالي الرقة

2020/06/10 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت عناصر من فصيل #الجبهة_الشامية، اليوم الثلاثاء، 35 شخصاً من قرى بريف #تل_أبيض شمالي #الرقة، بتهمة التعامل مع #قوات_سوريا_الديمقراطية.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «فصيل “الجبهة الشامية” المدعوم من #تركيا، أقدم على مداهمة قريتي…

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