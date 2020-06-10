عشيّة “الحوار الاستراتيجي”: هذا ما ستناقشه أميركا مع العراق

2020/06/10 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي ساعات فقط تفصل #العراق و #أميركا عن بدء #الحوار_الاستراتيجي الذي تم الاتفاق على إجراءه في (10 حزيران/ يونيو) الحالي منذ آذار/ مارس المنصرم.يجيء هذا الحوار، الذي طلبت #واشنطن انعقاده مع #بغداد لأجل التفاهم…

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