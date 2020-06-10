الرشيد يعلن صرف رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 00:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرشيد، دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.وذكر المصرف في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "تم وصول صك تمويل رواتب المتقاعدين (العسكريين والمدنيين)، وانجاز دفع رواتبهم على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد)".واضاف، انه "بإمكان المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او عن طريق مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب".

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