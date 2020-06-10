علينا ( كرد وعرب سوريا ) تجاوز حوار الطرشان - صلاح بدرالدين

2020/06/10 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين بكل أسف مازالت أبواب الحوار الجاد مغلقة بين مختلف مكونات الشعب السوري ورغم كل التضحيات منذ اندلاع الثورة قبل نحو تسعة أعوام وحتى الان لم ينجح الجميع في إزالة آثار الفرقة والانقسام وعدم الثقة التي زرعها نظام الاستبداد منذ انقلاب البعث بداية الستينات بين أبناء الوطن الواحد وبالأخص مشاعر العداء والتوجس غير الحميد والمواقف السلبية المسبقة بين قوميتي سوريا الرئيسيتين العرب والكرد فبين الحين والآخر تظهر ......





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