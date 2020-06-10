نائب يبعث رسالة للمفاوضين مع واشنطن: عليكم وضع اسم العراق وسيادته فوق كل اعتبار

2020/06/10 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب التركماني، احمد حيدر، رسالة إلى الوفد العراقي الذي سيفاوض الجانب الأمريكي، مطالبا بضرورة وضع أسم العراق وسيادته فوق كل اعتبار.وقال حيدر في حديث لـ”العهد”، إن “لجنة العلاقات الخارجية هي المعنية في متابعة الحوار بين العراق وواشنطن”.وأضاف، أنه “نعتمد على القوات الأمنية في حماية حدودنا وبلادنا” مشيرا إلى أن “على المفاوض ان […]

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