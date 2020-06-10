الصحة: لا يوجد أي ترخيص لإجراء الفحوصات في المستشفيات الأهلية

2020/06/10 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عدم وجود ترخيص لإجراء الفحوصات بشأن فيروس كورونا في المستشفيات الأهلية.

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