مصرف الرشيد: رواتب المتقاعدين جاهزة للدفع

2020/06/10 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، إنهاء استعدادات دفع رواتب المتقاعدين على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد). وقال المصرف في بيان القت “العهد نيوز” نسخة منه إنه “تم انجاز دفع رواتب المتقاعدين على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد)”. وأضاف، “بإمكان السادة المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات، […]

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