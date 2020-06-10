الصحة: لا يوجد أي ترخيص لإجراء الفحوصات في المستشفيات الأهلية

2020/06/10 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا يوجد أي ترخيص لإجراء الفحوصات في المستشفيات الأهلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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