2020/06/10 | 01:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان عاجل من وزارة الصحة ينفي وجود أي مختبرات أهلية لفحص كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 01:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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