أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر “لقاح كورونا”

2020/06/10 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريح رسمي يشير إلى ما قد ينتظر العالم لشهور مقبلة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، كشف وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، أن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو، لحين إيجاد علاج أو لقاح للفيروس الفتاك.وقال إيلا في مؤتمر صحفي إن من الضروري أن […]

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