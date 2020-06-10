المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو

2020/06/10 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو المقبل، في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وترك مرسوم صادر عقب اجتماع لمجلس الحكومة في الرباط، لوزارة الداخلية صلاحية تخفيف إجراءات الحجر في المناطق المختلفة بناء على تقييم الدوائر الصحية للحالة الوبائية في كل واحدة منها على حدة.وشهدت الإصابات اليومية بفيروس […]

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