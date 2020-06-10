وفاة الموسيقار العراقي أحمد الجوادي

2020/06/10 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استوكهولم -الزمان فقدت الاوساط الفنية والثقافية العراقية اليوم الثلاثاء في المنفى الموسيقار احمد الجوادي الذي غيّبه الموت بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد في السويد حيث يقيم .وقالت اوساط الجالية العراقية ان الراحل الجوادي قدم اضافات في الموسيقى وعني بتدريس فنونها سنوات طويلة حريصا على اصالة النغم العراقي .وعبر الأمين العام لمجلس النواب العراقي […]

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