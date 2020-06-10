بالفيديو الكاظمي : معقولة شخص بالدولة يطلع بتقاعد 18 مليون دينار .. يجب ان نكون منصفين

2020/06/10 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من حديث رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi في جلسة مجلس الوزراء .pic.twitter.com/4MBnXnfAMq — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 9, 2020

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