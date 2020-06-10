الحلبوسي يلتقي الفياض..هذا ما دار بينهما

2020/06/10 | 02:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مستجدات الاوضاع الراهنة في البلاد ودور الاجهزة...

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