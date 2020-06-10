الحلبوسي والفياض يبحثان دعم الحكومة والعمل على اعادة النازحين

2020/06/10 | 02:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دعم الحكومة والعمل على اعادة النازحين.وقال مكتب الحلبوسي في بيان له تلقته ( المستقلة)… ان “الحلبوسي استقبل، الفياض، وتم خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الاوضاع الراهنة في البلاد”.واضاف ان “الجانبين ناقشا الجهود المبذولة للتصدي لأزمة كورونا، وضرورة تكثيف الإجراءات […]

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