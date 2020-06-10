2020/06/10 | 03:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة الصحة، منح تراخيص لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس "كورونا".

أكدت الوزارة أن فحوصات فيروس "كورونا" تجري في مختبراتها حصرًا وبدون مقابل

وقالت الوزارة في بيان عاجل، فجر الأربعاء 10 حزيران/يونيو، إن "مؤسساتها الحكومية هي الوحيدة المختصة بإجراء فحوصات تشخيص فيروس كورونا"، داعيةً المواطنين إلى "الإبلاغ عن أية جهة تدعي قيامها بالتشخيص".

وأكدت الوزارة، أن "جميع الفحوصات المخصصة لتشخيص فيروس كورونا تجرى في المؤسسات الحكومية وبكافة دوائر الصحة (مجانًا) ولايوجد أي ترخيص لإجراء الفحوصات في المستشفيات الأهلية أو المختبرات الأهلية".

وتوعدت الوزارة، "بمتابعة أية جهة تروج لذلك وفق السياقات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وغلقها".

وجاء التوضيح بعد إعلان نشره مختبر أهلي أشار فيه إلى توفر فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أن النتائج معتمدة من قبل وزارة الصحة.

في ذات السياق، رصد "الترا عراق" تسجيلاً صوتيًا يتحدث فيه شخص عن تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا سجلها 20 مختبرًا، خلال يوم واحد على حد تعبيره.

وفي التسجيل الصوتي الذي تم تداوله بشكل مكثف وسريع، يتحدث شخص ويقول إن "تسجيل هذا العدد تم في مختبراته فقط، بعيدًا عن الإصابات التي سجلتها بقية مختبرات وزارة الصحة"، ليكون العدد وفق المتحدث "5 آلاف إصابة في يوم واحد".

ويخاطب المتحدث في التسجيل، شخصًا يدعى (دكتور حيدر)، محذرًا من أن "الإصابات سرعان ما ستتجاوز مليون إصابة بحلول شهر آب المقبل".

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