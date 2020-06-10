“إتحاد طلبة سوريا” يلجأ «للتهديد» بهدف إخراج مسيرة مؤيدة رداً على مظاهرات السويداء

2020/06/10 | 03:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أيام من التظاهرات السلمية المتواصلة في #السويداء، عادت السلطات الأمنية لاتباع أساليبها المعتادة، بفرض خروج الطلبة والموظفين في مسيرات مؤيدة، رداً على هتافات المتظاهرين التي جابت شوارع مدينة السويداء ونادت بإسقاط الرئيس “بشار…

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