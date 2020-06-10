مسؤول اممي يحذر من تحول العراق الى إيطاليا ثانية

2020/06/10 | 06:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، من تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وأسبانيا وايران بالعراق جراء عدم التزام المواطنين في...

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