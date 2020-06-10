وثيقة عراقية.. الامام الخميني يعلن الجهاد في فلسطين

2020/06/10 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة تاريخية تم نشرها في الصحافة الحكومية العراقية عام 1967 تؤكد فتوى الامام الخميني (ره) وعدد من مراجع التقليد وهم يعلنون الجهاد لتحرير فلسطين المح...

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