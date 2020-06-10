شاهد.. صلاة المرجع السيستاني على جنازة السيد الخوئي

2020/06/10 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو ينشر لاول مرة لصلاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني على جنازة المرجع الراحل آية الله السيد الخوئي (ره)....

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