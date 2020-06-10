مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/10 | 07:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

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