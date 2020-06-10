مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/10 | 08:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران.وقال المصرف في بيان، إنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وأضاف البيان أنه بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف ومن اي مكان يتواجدون فيه.

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