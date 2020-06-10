نائب “للعهد نيوز”: على المتظاهرين السلميين أبعاد المندسين والتبرئة منهم

2020/06/10 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، المتظاهرين السلميين إلى أبعاد المندسين عن صفوفهم والتبرئة منهم، فيما حذر من اتساع عمليات التخريب في مناطق الوسط والجنوب.وقال “للعهد نيوز”، اليوم الأربعاء “، ان “مجموعة من المراهقين هم من يقومون بأعمال الحرق والتخريب، بممارسات غير قانونية”.واضاف، ان “هذه الاعمال التي يمارسها المندسون […]

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