فوكوياما: هيبة أميركا شهدت انزلاقا هائلا وترامب يعيش حالة حرب مع الدولة

2020/06/10 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الكاتب والمفكر الأميركي الشهير فرانسيس فوكوياما، الأربعاء، أن هيبة الولايات المتحدة الأميركية شهدت انزلاقا هائلا خلال فترة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمضى فترة ولايته في حالة حرب مع الدولة التي يرأسها.وقال فوكوياما في مقال له اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة أخطأت في رد فعلها (بشأن […]

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