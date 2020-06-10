بدءا من الشهر الحالي.. ضريبة على الراتب الكلي

2020/06/10 | 08:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.

وقال صالح، تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات"، مبينا ان "قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين".

واضاف صالح ان "ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن ال 500 ألف دينار"، لافتا الى انه "تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي".





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