ممثل الصحة العالمية يحذر من مرور العراق بمشاهد إيطاليا وينتقد التراخي ىالحظر

2020/06/10 | 08:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، اليوم الاربعاء، من تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وأسبانيا وايران بالعراق جراء عدم التزام المواطنين في إجراءات مواجهة جائحة كورونا..وقال أسماعيل في تصريح صحفي، "لا صحة للمعلومة بشأن عدم نقل العدوى من المصابين ممن لم تبين عليهم اعراض المرض وهناك من يحاول الترويج لشائعات بعدم خطورة كورونا وبث معلومات خاطئة من أجل اهداف اقتصادية وتعويض خسائر تجارية".وأضاف "نتعجب تماماً من بقاء الأسواق العراقية بهكذا الشكل رغم الخطر والارشادات وهذا سببه قلة الوعي" محذراً العراقيين "من عدم الإلتزام بإجراءات الحظر الشامل وكل الحظر ينتهك والاعداد بالالاف".وبين اسماعيل ان "بعض العراقيين ليسوا مدركين لخطورة الموقف وقد نرى مناظر مشابهة لما في ايطاليا وايران واسبانيا وعدم وجد أسرة تكفيهم" مناشداً الشعب العراقي "بتغليب العقل لان كورونا حقيقة والاصابات حقيقية".وبين "من لم تظهر عليه الاعراض ليس مؤكدا ان ينقل العدوى وربما يكون في فترة الحضانة ولا يوجد دليل على ذلك كما أثبت ان ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على الحد من وباء كورونا".وانتقد "تراخي اقليم كردستان في مواجهة كورونا ما تسبب بالزيادة الأخيرة في الضحايا".وأشار ممثل الصحة العالمية في العراق الى ان "نسبة الوفيات في البلاد قلت الى 3 -2 % وهو أمر مبشر والحكومة فعلت ما عليها ولكن للأسف هذه الجهود لا تقابل بالالتزام المطلوب والوعي الكافي من قبل المواطنين ونواجه مشكلة في تطبيق اجراءات الحظر وللاسف التطبيق كان أمنياً وليس صحياً كما ان بعض المواطنين لا يعتبرون ان هناك وجود لكورونا" مشدداً على "ضرورة الالتزام الجيد بالاجراءات والارشادات الوقائية كونها هي من تؤدي الى النجاة".

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