أعلى 15 لغة برمجة من حيث الرواتب وكيف تتعلمها مجانا من منزلك

2020/06/10 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطلعت شركة التكنولوجيا “هاك رانك” (HackerRank) آراء أكثر من 116 ألف مهندس برمجيات لمعرفة اللغات المرتبطة بأعلى راتب، من “سي++”، و”بايثون”، إلى “روبي”، و”بيرل”، وحدد الاستطلاع أفضل 15 لغة برمجة من حيث الراتب في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الدورات التي يمكنك من تعلمها.ومشط المحللون في موقع “إندييد” (Indeed) -المختص في خدمات التوظيف- قاعدة […]

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