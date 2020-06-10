نائب “للعهد نيوز” : استقطاع رواتب الدرجات الدنيا امر مرفوض

2020/06/10 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، “الإصلاحات الاقتصادية” بـ “الترقيعات”.وقال “للعهد نيوز”، اليوم الاربعاء، “غير مقتنعين بكل ما يتم تقديمه ما لم تكن هناك محاربة حقيقية لمنظومة الفساد، اذ ان لجوء الحكومة إلى تقليل رواتب موظفي الدولة امر مرفوض”.وأضاف، أن “الحلول الاقتصادية لتفادي الازمة الحالية ينبغي أن لا […]

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