نقض فكرة الوجود لدى محمد سعيد رمضان البوطي - هيبت بافي حلبجة

2020/06/10 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة بلا ريب ولا أدنى إرتياب ، لايعتبر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيلسوفاٌ ولا عالماٌ ولا مفكراٌ ولا باحثاٌ ، إنما ، والحق يقال ، إنه أستاذ جامعي بإمتياز ، يدرك القضايا الفلسفية بروح حسابية سخيفة وتافهة ، فالبعد هو البعد ، والهو هو الهو ، والأسود لونه واحد ولادرجات فيه ، والنظام يقتضي المنظم ، والمعلول يقتضي العلة ، والبعرة تدل على البعير .



وحينما دون مؤلفه المعروف والمسمى ( كبرى اليقينيات الكونية ......





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