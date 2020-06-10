الفساد في العراق انتج العتمة خلال سبعة عشر عاما بستين مليار دولار ,ومصر انتجت النور في ثمانية عشر شهرا بتسعة مليارات دولار !!!! - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/10 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراقيون من ازمة الكهرباء والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ 2003 والى اليوم , أي خلال سبعة عشر عاما , وعلى الرغم من انفاق الحكومات المتعاقبة نحو ( 60 ) مليار دولار على قطاع الكهرباء حسب التقارير الا ان البلاد لم تشهد بناء أي محطة توليدية رصينة وفعالة معتمدا على استيراد الكهرباء من ايران حيث ان الانتاج المحلي للكهرباء لا يكفي حاجة البلاد للكهرباء .



وعلى الرغم من مرور قرن على دخول الكهرب ......





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