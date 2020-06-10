تسجيل ١٠٠ اصابة بفيروس كورونا في النجف

2020/06/10 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير صحة النجف رضوان الكندي تسجيل ١٠٠ اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.وقال ان الاحصائية الجديدة تم حصرها في ساعة متأخرة من ليلة امس، وسيتم الاعلان عن الاصابات الاخرى معها قبل ظهر اليوم بحسب ظهور النتائج.واشار الى ان النجف لم تدخل مرحلة الانهيار الكامل ، داعيا الى التوجه الحظر الشامل بالمحافظة […]

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