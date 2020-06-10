مصرف الرشيد يصدر بيانا حول رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.وذكر المصرف في بيان تلقته “يس عراق” أنه أنجز دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، حاملي بطاقات “نخيل ماستر كارد” و “كي كارد”.وأضاف، أنه بإمكان المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو […]

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