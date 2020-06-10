2020/06/10 | 09:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
برر وزير النفط السابق ثامر الغضبان، الاربعاء، الموافقة على اتفاق اوبك بشان تخفيض الانتاج العراقي بعدم وجود أي بدلي اخر، مبينا ان عدم الاتفاق كان سيؤدي بسعر النفط دون الـ 9 دولارات وتسجيل عجز لا يمكن سداده.
وقال الغضبان في تصريح تابعته /المعلومة/ ان “موازنة العام الماضي تم تخمين سعر البرميل بنحو 56 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: لولا اتفاق اوبك لكان سعر النفط 9 دولارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
برر وزير النفط السابق ثامر الغضبان، الاربعاء، الموافقة على اتفاق اوبك بشان تخفيض الانتاج العراقي بعدم وجود أي بدلي اخر، مبينا ان عدم الاتفاق كان سيؤدي بسعر النفط دون الـ 9 دولارات وتسجيل عجز لا يمكن سداده.
وقال الغضبان في تصريح تابعته /المعلومة/ ان “موازنة العام الماضي تم تخمين سعر البرميل بنحو 56 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: لولا اتفاق اوبك لكان سعر النفط 9 دولارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان: لولا اتفاق اوبك لكان سعر النفط 9 دولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).