الغضبان: لولا اتفاق اوبك لكان سعر النفط 9 دولارات

2020/06/10 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..برر وزير النفط السابق ثامر الغضبان، الاربعاء، الموافقة على اتفاق اوبك بشان تخفيض الانتاج العراقي بعدم وجود أي بدلي اخر، مبينا ان عدم الاتفاق كان سيؤدي بسعر النفط دون الـ 9 دولارات وتسجيل عجز لا يمكن سداده.وقال الغضبان في تصريح تابعته /المعلومة/ ان “موازنة العام الماضي تم تخمين سعر البرميل بنحو 56 […]

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