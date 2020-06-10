آبل تعتزم الإعلان عن التحول إلى معالجاتها في ماك خلال الشهر الحالي

2020/06/10 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المعالجات التي ستُستخدم في حواسيب ماك القادمة ستعتمد معمارية ARM ذاتها الموجودة في معالجات هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية.وكانت مصادر اعلامية اعلنت أن شركة آبل تعتزم إطلاق حواسيبها الشخصية من سلسلة (ماك) Mac مع معالجات من صنعها، وذلك بحلول العام المقبل.إن الإعلان عن التحول إلى معالجات ARM في الحواسيب سيكون […]

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