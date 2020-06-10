الصحة: فحوصات كورونا تجري في المستشفيات الحكومية


الصحة: فحوصات كورونا تجري في المستشفيات الحكومية
2020/06/10 | 09:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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