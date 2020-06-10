الصحة العالمية توضح بشأن حامل كورونا دون أعراض وإمكانية نقله للفيروس.. و15 مليون مصاب في ايران

2020/06/10 | 09:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة زاد عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم على 410 آلاف، وتخطى عدد المتعافين 3 ملايين و571 ألفا من أصل 7 ملايين وأكثر من 258 ألفا، في حين تتوسع دول العالم في الانفتاح وتخفيف إجراءات الحظر.نقل الفيروس من المصابين بلا أعراضقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة والخبيرة الفنية في منظمة الصحة العالمية -في إيجاز صحفي اليوم - إن الدراسات تظهر أن المصابين بفيروس كورونا يكونون الأكثر نقلا للمرض عندما تظهر عليهم الأعراض لأول مرة.وقالت إن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض لكن يمكن أن يكونوا مصدر عدوى للآخرين، مضيفة أن نسبة 40% من نقل المرض يمكن أن تكون من حالات إصابة لا تظهر عليها الأعراض.15 مليون إيرانيمن جهة أخرى قال إحسان مصطفوي عضو اللجنة المسؤولة عن الأوبئة لدى وزارة الصحة الإيرانية إن فيروس كورونا قد يكون أصاب 15 مليون شخص في البلاد.وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء عبر الواقع الافتراضي، أن التوقعات تشير إلى إصابة الفيروس لأعداد أكبر مما هو معلن الآن.وقال إن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال إصابة 15 مليون إيراني بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد.وسجلت إيران حتى الآن 175 ألفا و927 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 8 آلاف و425 شخصا، وظهرت أول إصابة معلنة في البلاد خلال فبراير/شباط الماضي في مدينة قم.الكمامات في إسبانياقال وزير الصحة سلفادور إيلا اليوم الثلاثاء إن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو/حزيران لحين إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا.وقال إيلا في مؤتمر صحفي إن من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة متر ونصف متر من الآخر، وقال إن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام.وأضاف أن الالتزام بوضع كمامة سيستمر إلى أن "نهزم الفيروس نهائيا، وهو ما سيتحقق عندما يكون لدينا علاج فعال أو لقاح فعال".وسوف يتم رفع معظم القيود على التنقل يوم 21 يونيو/حزيران مع إنهاء حالة الطوارئ، لكن الحكومة تريد الاحتفاظ بقيود تمنع عودة الوباء مرة أخرى.

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