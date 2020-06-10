2020/06/10 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن مقدار ’’ضريبة الدخل’’ التي ستفرض على الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف وموعد تطبيقها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن مقدار ’’ضريبة الدخل’’ التي ستفرض على الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف وموعد تطبيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).