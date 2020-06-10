الحكيم: مع أميركا لا يتعلق بالقضايا الأمنية فقط

2020/06/10 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع اتلانتك كانسل الامريكي في تقرير له انه وعلى وشك خوض المحادثات الاستراتيجية الحاسمة بين العراق والولايات المتحدة والتي من المقرر عقدها اليوم العاشر من حزيران قال وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم إن ” العملية ضرورية ، لخطوة طويلة الامد في العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن “.[…]

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