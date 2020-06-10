امانة بغداد تنفذ حملة تعفير واسعة شرق وشمال العاصمة

2020/06/10 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اجراء ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعاون مع دائرة الحراسات وبمتابعة مكتب امين بغداد حملة تعفير واسعة في العاصمة.وقالت الامانة في بيان، ان" الحملة تضمنت عدد من شوارع واحياء مدينة الصدر والشعب ابرزها شارع عدن وشارع الاسواق المركزية وسوق 4000 وشارع النادي العربي وغيرها من الشوارع الاخرى لدعم جهود الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة ".

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