وزارة الصحة تباشر بتجهيز قاعات معرض بغداد الدولي لغرض استقبال المصابين بوباء كورونا

2020/06/10 | 09:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرتْ وزارة الصحة، بتجهيز قاعات معرض بغداد الدولي لغرض استقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، ان الملاكات الهندسية والفنية التابعة للدائرة باشرت بتهيئة قاعات معرض بغداد الدولي لغرض استقبال المصابين بفيروس كورونا، وبسعة ثلاثة آلاف سرير..



مشيرا الى ان الدائرة اعدت خطة شاملة للسيطرة على الاعداد المتزايدة للمصابين بعد اجراء صيانة شاملة للتأسيسات الكهربائية والصحية واجهزة التبريد وترتيب القاعات بالشكل المناسب لاستقبال المرضى واعداد اماكن للملاكات الطبية والصحية ومخازن للأدوية وسيتم افتتاح هذه القاعات خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكد الحجامي ان مستشفيات بغداد المخصصة للحجر الصحي قد لا تستوعب اعدادا اخرى من المصابين خلال الأيام المقبلة.

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