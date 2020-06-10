الصحة العالمية تحذر من تكرار مشاهد ضحايا كورونا في إيطاليا وإسبانيا وإيران في العراق

2020/06/10 | 09:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، من تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران في العراق.

وقال إسماعيل إن تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران ممكن في العراق، جراء عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة جائحة كورونا..



داعيا الى اتخاذ إجراءات تجنب العراق هذا السيناريو منتقداً التراخي بالحظر.

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