النجف تسجل 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/10 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أفاد مصدر طبي في محافظة النجف الاشرف، الأربعاء، بتسجيل 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مختبرات الصحة العامة في النجف سجلت 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع العينات التي ارسلت للمختبر بعد الاشباه باصابتها”.واضاف انه “تم حجر المصابين في الاماكن المخصصة لتلقي العناية الطبية، فيما […]

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