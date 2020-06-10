2020/06/10 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افصحَ صندوق الإسكان، الأربعاء، عن انه سيستأنف تسلم اقساط القروض الممنوحة للمواطنين بعد عودة الدوام الرسمي، ما لم يرد قرار مركزي بتأجيلها، اسوة بما حصل للأشهر الثلاثة الماضية.وقال مديرعام الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ضياء موجد عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “وبناء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان: سنستأنف تسلم اقساط القروض ما لم يصدر قرار بتأجيلها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الاسكان: سنستأنف تسلم اقساط القروض ما لم يصدر قرار بتأجيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).