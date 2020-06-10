الكاظمي يصل الى الموصل في ذكرى احتلالها من “داعش

2020/06/10 | 10:01 - المصدر: سومر نيوز

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وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى مدينة الموصل وذلك في الذ...

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