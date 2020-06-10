نقيب الأطباء يدعو لمنع التظاهرات ويؤكد: نحتاج لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

2020/06/10 | 10:01 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذرت نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، الأربعاء، من تدهور الوضع الصحي في البلاد في حال الاستمرار باهمال ت...

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