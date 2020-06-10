ديالى تعلن امتلاء مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة بسبب زيادة اصابات كورونا

2020/06/10 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن امتلاء مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة ضمن دار الضيافة امتلاءت بالكامل بعد زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا في الايام الماضية” واضاف العزاوي،ان” صحة ديالى افتتحت مركز […]

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