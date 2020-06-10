الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة حول تاريخ انتشار الكورونا في الصين

2020/06/10 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جامعة “هارفارد” البريطانية بحثا أشارت فيه إلى أن فيروس كورونا المستجد، والذي أصبح جائحة تهدد الإنسانية، قد تم رصده قبل خريف عام 2019 في الصين.وبحسب الورقة البحثية المنشورة على موقع جامعة “هارفارد”، فإن الباحثين رصدوا بيانات في محركات البحث وفي تحليل صور الأقمار الصناعية للتحركات التي حدثت في المستشفيات الصينية في مدينة ووهان.وأشارت جميع […]

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