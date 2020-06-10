النجف الأشرف: دفن أكثر من 100 متوفى جراء كورونا في عشرة أيام

2020/06/10 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الجهود التي تبذلها الملاكات الصحية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، إلا أن مجموع الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 392 حالة، وفي حصيلة أخيرة كشفت فرقة الإمام علي القتالية،

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