مصرف الرشيد في بيان موجه لــ

2020/06/10 | 10:10 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن مصرف الرشيد، اليوم، إنهاء استعدادات دفع رواتب المتقاعدين على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد).

وقال المصرف في بيان "تم انجاز دفع رواتب المتقاعدين على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد)".

وأضاف، بإمكان السادة المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من ش...

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